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Более 20 машин представлено на выставке ретроавтомобилей в Пензе

17:37 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Более 20 различных машин вошло в экспозицию двухдневной выставки ретроавтомобилей, которая начала свою работу на территории Пензенского государственного университета в среду, 7 июня.

Более 20 машин представлено на выставке ретроавтомобилей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она посвящена памяти почетного гражданина Пензенской области Виктора Лазуткина.

Вниманию посетителей были представлены машины отечественного и импортного производства из коллекций Виктора Лазуткина, Виталия Чамина, Геннадия Козлова, Андрея Юртаева, Александра Матросова и Александра Гулякова.

В числе автомобилей, размещенных на главной аллее университетского городка — «ГАЗ-21», «Москвич-400», «Москвич-401», «ЗАЗ-965» и «Победа».

Одним из наиболее интересных экспонатов стал «Mercedes-Benz» 1939 года выпуска.

На выставке можно было не только посмотреть на экспонаты и познакомиться с информацией об их истории, но и потрогать машины, посидеть в них и сфотографироваться.

Как сообщил ректор ПГУ Александр Гуляков, мероприятие планируется сделать ежегодным.

«Более того, у нас такая есть идея. […] Мы определим лучших студентов политехнического института, которые хорошо учатся, занимаются спортом, наукой, и после выставки организуем им кортеж по городу Пензе. Пусть весь город знает, что это лучшие студенты едут на старинных автомобилях», — предложил он на открытии мероприятия.
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