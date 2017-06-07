Зеленая зона между улицами Лермонтова и Попова будет комфортной для пензенцев — мэр Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Зеленая зона между улицами Лермонтова и Попова в Пензе, обустройство которой вступило в активную стадию, будет функционально насыщенной и комфортной для пребывания горожан. Такое мнение выразил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы надеемся на понимание жителей. Временные неудобства, которые связаны с земляными работами, займут некоторое время, зато в итоге мы будем иметь в городе еще одно замечательное место отдыха», — отметил он в ходе выезда на место с целью проверки хода работ в среду, 7 июня.

На данный момент специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» очищают территорию от поросли, кустарников, пней и проводят опиловку аварийных деревьев.

Планируется, что впоследствии дорожки здесь будут вымощены брусчаткой, обустроены игровые и спортивные зоны, а также дополнительные парковочные места.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектом предусмотрено создание замкнутой кольцевой аллеи, которая своим контуром охватит всю территорию и транзитные велосипедные дорожки, связывающие улицы Лермонтова и Попова.

Ценные деревья будут сохранены.

Для удобства посетителей намечено организовать сезонную торговлю и прокат спортинвентаря.

Также по предложению мэра в перспективе вдоль улицы Лермонтова будут размещены парковые скульптуры.