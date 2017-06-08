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Мэр Пензы поблагодарил соцработников за неустанный труд

11:10 | 08.06.2017 | Общество

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил за неустанный труд социальных работников, которые отмечают свой профессиональный праздник в четверг, 8 июня.

Мэр Пензы поблагодарил соцработников за неустанный труд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня мы чествуем людей незаменимой благородной профессии, тех, кто помогает инвалидам, одиноким людям, всем, кто нуждается в поддержке, оказывается в трудной жизненной ситуации. Благодаря их профессионализму, компетентности, высоким личным качествам повышается качество жизни людей, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Виктор Кувайцев добавил, что в Пензе социальные услуги предоставляются более чем 10 тыс. семей с детьми.

«Обеспечена выплата различных видов пособий и компенсаций на сумму 2 млрд. рублей. В учреждениях социальной сферы Пензы работают более 370 человек, которые ежегодно предоставляют около 1 млн. социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», — сказал глава городской администрации.

Он пожелал работникам соцсферы здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия.
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