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Пензенская делегация посетила агрокомбинат «Дзержинский» в Белоруссии

08:15 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетила агрокомбинат «Дзержинский» в рамках делового визита в Белоруссию в минувший четверг, 8 июня.

Пензенская делегация посетила агрокомбинат «Дзержинский» в Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

Данное сельхозпредприятие является многопрофильным, а основной вид деятельности комбината — промышленное производство мяса птицы, его переработка и реализация. На предприятии также занимаются разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускают комбикорма, премиксы и белково-витаминные добавки.

Еще одним направлением деятельности «Дзержинского» является экотуризм. В центре «Станьково» функционирует гостиничный комплекс, действуют аттракционы, работает конеферма, и даже есть резиденция Деда Мороза. В зоосаду обитает более 40 видов домашних и диких экзотических птиц — фазаны, утки, гуси, павлины, индюки, страусы, перепела, куропатки, лебеди, а также дикие животные — зубры, яки, ламы, волки, олени, косули, лани, медведь, лисы и еноты.

Пензенская делегация обратила особое внимание на комплекс «Партизанский лагерь» — реконструкцию на месте исторических событий периода Великой Отечественной войны.

По мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, такой комплекс является интересным и эффективным методом обучения краеведения, а также формирования уважительного отношения к своей культуре.

«У нас [в Пензенской области] есть успешные проекты, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Надо развивать и популяризировать центры агротуризма, поддерживать предпринимателей, готовых вкладывать средства в это направление, содействовать созданию новых объектов», — отметил глава региона.

Также Иван Белозерцев планирует лично посетить некоторые пензенские экофермы и обсудить с руководителями хозяйств перспективы их развития, сообщает пресс-служба правительства региона.
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