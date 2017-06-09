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В Пензе суд признал законным штраф «Сетевой компании» за ущемление прав потребителей

10:10 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал законным штраф ООО «Сетевая компания» за нарушение антимонопольного законодательства.

В Пензе суд признал законным штраф «Сетевой компании» за ущемление прав потребителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июле 2016 года по результатам рассмотрения обращения администрации Бессоновского сельсовета по навязыванию администрации невыгодных условий договора оказания услуг по наружному освещению на улицах Калинина, Школьной, имени адмирала И.Г. Святова и Жилгородок Бессоновки и необоснованном уклонении от заключения договора ООО «Сетевая компания» направлено предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в срок до 12 августа 2016 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что данное предупреждение организацией в установленный срок исполнено не было, в связи с чем в отношении ООО «Сетевая компания» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В апреле 2017 года пензенское УФАС России по факту нарушения антимонопольного законодательства привлекло ООО «Сетевая компания» к административной ответственности в виде штрафа», — пояснили в пресс-службе.
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