В Пензе суд признал законным штраф «Сетевой компании» за ущемление прав потребителей Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал законным штраф ООО «Сетевая компания» за нарушение антимонопольного законодательства.

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«В июле 2016 года по результатам рассмотрения обращения администрации Бессоновского сельсовета по навязыванию администрации невыгодных условий договора оказания услуг по наружному освещению на улицах Калинина, Школьной, имени адмирала И.Г. Святова и Жилгородок Бессоновки и необоснованном уклонении от заключения договора ООО «Сетевая компания» направлено предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в срок до 12 августа 2016 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что данное предупреждение организацией в установленный срок исполнено не было, в связи с чем в отношении ООО «Сетевая компания» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В апреле 2017 года пензенское УФАС России по факту нарушения антимонопольного законодательства привлекло ООО «Сетевая компания» к административной ответственности в виде штрафа», — пояснили в пресс-службе.