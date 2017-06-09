Михаил Бабич вручил трактористу ЗАО «Петровский хлеб» регалии заслуженного работника Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил регалии заслуженного работника сельского хозяйства РФ трактористу-машинисту ЗАО «Петровский хлеб» Виталию Логунову в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Нижнем Новгороде в минувший четверг, 8 июня.

Фото: Pfo.gov.ru

Обращаясь к собравшимся, Михаил Бабич поблагодарил всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции.

«Отмечу достижения механизатора Игоря Ивановича Иванова и сыродела Зою Васильевну Семенову из Республики Башкортостан, награжденных Орденами Дружбы, зоотехника Елену Геннадьевну Евсееву из Удмуртской Республики и тракториста Виталия Викторовича Логунова из Пензенской области», — сказал он.

В этот день были вручены государственные награды представителям разных профессий — педагогам, врачам, руководителям предприятий и организаций, а также многодетным родителям, сообщает пресс-служба полпреда.