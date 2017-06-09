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Александр Гуляков стал почетным гражданином Пензенской области

11:02 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета, депутат областного Законодательного собрания Александр Гуляков удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области».

Александр Гуляков стал почетным гражданином Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии регионального парламента в пятницу, 9 июня.

Сразу же после голосования по данному вопросу регалии почетного гражданина ему вручил губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что Александр Гуляков успешно справляется с важной и ответственной задачей по управлению крупнейшим вузом региона.

Биография

Гуляков Александр Дмитриевич

«Еще много нерешенных задач по высшей школе, […] по подготовке специалистов. […] Я вижу, что ректор и коллектив, который он возглавляет, знают, как эти задачи решать, и нацелены на их решение», — отметил глава региона.

В свою очередь Александр Гуляков отметил, что почетное звание свидетельствует о признании коллег, и поблагодарил за высокую оценку его труда.

«На всех должностях, где я работал, я старался работать честно, добросовестно, в интересах населения», — подчеркнул ректор ПГУ.
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