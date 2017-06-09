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Администрации спасского детдома предстоит пересмотреть свою работу

13:58 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Прокурор внес представление директору детского дома, расположенного в Спасске Пензенской области, с целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки надзорного ведомства.

Администрации спасского детдома предстоит пересмотреть свою работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что условия жизни детей в этом учреждении организованы с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законодательства. Так, режим дня в детском доме составлен недифференцированно для детей дошкольного и школьного возраста без учета выходных, будних дней и времени каникул», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в отдельных спальных комнатах количество детей дошкольного и школьного возраста превышало установленный норматив, а также в них не хватало предметов мебели для всех проживающих.

«На территории детской площадки не имелось ни одного теневого навеса либо прогулочной веранды для защиты от солнца и осадков», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, администрацией детского дома не в полной мере исполняется обязанность по защите имущественных прав детей — не контролируется взыскание с родителей алиментов и неустойки по ним.

«Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле», — резюмировала она.
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