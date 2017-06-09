Ущерб от пожаров в пензенских лесах составил около 1 млн. рублей Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Ущерб от 22 пожаров, произошедших на землях лесного фонда в Пензенской области с начала 2017 года, составил около 1 млн. рублей, а пройденная огнем площадь достигла 50 га. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, в 11 случаях причинами лесных пожаров стал переход огня с земель сельхозназначения, в семи — нарушение населением правил безопасности, в двух — сухие грозы и еще в двух — замыкания линий электропередач.

«Проведенные органами прокуратуры проверки показали, что вопросам обеспечения пожарной безопасности в отдельных муниципальных образованиях должного внимания не уделялось», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что в Вадинском, Земетчинском, Камешкирском и Наровчатском районах не были созданы или обновлены противопожарные полосы по периметру населенных пунктов, а также не были оборудованы приспособлениями для забора воды естественные источники.

«По всем выявленным нарушениям в органы местного самоуправления внесены представления, приняты меры к их устранению. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала старший помощник прокурора.