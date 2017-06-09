Малоэффективным депутатам нужно запретить переизбираться на новый срок — Светлана Калинина Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Депутаты муниципального и регионального уровней должны получать право переизбираться на новый срок только при высоких результатах реализации приоритетных проектов на соответствующем избирательном участке. Такое мнение высказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина в ходе визита в Пензу.

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«Сегодня должно быть во дворах так, как захотели люди. Если народные избранники включаются в защиту этих людей, если они помогают реализации проекта именно в таком направлении, то, значит, они хорошо работают. [...] Я предлагаю рейтинг народных депутатов по всем приоритетным проектам сделать. Если хороший квартал, регион, муниципалитет, здесь у тебя все замечательно и нет никаких минусов, дальше ты выбираешься на следующий срок. А если ты плохо отработал, значит, ты не нужен такой», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в пензенском реготделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Светлана Калинина отметила, что по похожему принципу работает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо сделать это во всех регионах, во всех муниципальных образованиях. Это будет самое правильное», — добавила эксперт.