17:40:59 Пятница, 9 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Малоэффективным депутатам нужно запретить переизбираться на новый срок — Светлана Калинина

16:57 | 09.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Депутаты муниципального и регионального уровней должны получать право переизбираться на новый срок только при высоких результатах реализации приоритетных проектов на соответствующем избирательном участке. Такое мнение высказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина в ходе визита в Пензу.

Малоэффективным депутатам нужно запретить переизбираться на новый срок — Светлана Калинина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня должно быть во дворах так, как захотели люди. Если народные избранники включаются в защиту этих людей, если они помогают реализации проекта именно в таком направлении, то, значит, они хорошо работают. [...] Я предлагаю рейтинг народных депутатов по всем приоритетным проектам сделать. Если хороший квартал, регион, муниципалитет, здесь у тебя все замечательно и нет никаких минусов, дальше ты выбираешься на следующий срок. А если ты плохо отработал, значит, ты не нужен такой», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в пензенском реготделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Светлана Калинина отметила, что по похожему принципу работает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо сделать это во всех регионах, во всех муниципальных образованиях. Это будет самое правильное», — добавила эксперт.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стоянку у сквера Дениса Давыдова ограничат с 10 по 13 июня Понятие «дворовое хозяйство» планируется определить в Жилищном кодексе — эксперт ОНФ
Заречный включен в топ-100 лучших муниципалитетов России К 10 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти избивший приятеля молотком
Заброшенные земли в Пензенской области будут давать инвесторам в аренду без торгов После гибели 3-месячного мальчика в Вадинске завели дело на его мать
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама