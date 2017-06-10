В Пензе названы лауреаты премии «Студент года Сурского края»
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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Лауреаты первой региональной премии «Студент года Сурского края – 2017» объявлены в ходе церемонии награждения, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы вечером в минувшую пятницу, 9 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В номинации «Творческая личность года» отмечен Бабкен Мелоян. Звания «Студенческий лидер года» удостоена Ирина Левина. «Добровольцем года» признана Марина Чарыкова.
Илья Лопухин стал лучшим в номинации «Спортсмен года», а Иван Иноземцев — «Интеллект года».
В номинации «Иностранный студент года» победила Малика Розакулова. Журналистом года стала Юлия Мустафина. Светлана Кожаева отмечена в номинации «Молодой профессионал года».
Фоторепортаж
Очный этап конкурса «Студент года Сурского края»
Гран при «Студент года Сурского края» удостоен Вадим Сафоев.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс в рамках первой региональной премии «Студент года Сурского края» стартовал 26 апреля. Принять участие в нем могли представители всех пензенских вузов в возрасте не старше 30 лет, не имеющие академических задолженностей.
Конкурсантам предстояло пройти два этапа.
По итогам заочного из почти 100 заявок было отобрано 53. В рамках очного этапе участников в восьми номинациях оценивало профессиональное жюри.