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В Пензе названы лауреаты премии «Студент года Сурского края»

10:20 | 10.06.2017 | Общество

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Лауреаты первой региональной премии «Студент года Сурского края – 2017» объявлены в ходе церемонии награждения, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы вечером в минувшую пятницу, 9 июня.

В Пензе названы лауреаты премии «Студент года Сурского края»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В номинации «Творческая личность года» отмечен Бабкен Мелоян. Звания «Студенческий лидер года» удостоена Ирина Левина. «Добровольцем года» признана Марина Чарыкова.

Илья Лопухин стал лучшим в номинации «Спортсмен года», а Иван Иноземцев — «Интеллект года».

В номинации «Иностранный студент года» победила Малика Розакулова. Журналистом года стала Юлия Мустафина. Светлана Кожаева отмечена в номинации «Молодой профессионал года».

Фоторепортаж

Очный этап конкурса «Студент года Сурского края»

Гран при «Студент года Сурского края» удостоен Вадим Сафоев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс в рамках первой региональной премии «Студент года Сурского края» стартовал 26 апреля. Принять участие в нем могли представители всех пензенских вузов в возрасте не старше 30 лет, не имеющие академических задолженностей.

Конкурсантам предстояло пройти два этапа.

По итогам заочного из почти 100 заявок было отобрано 53. В рамках очного этапе участников в восьми номинациях оценивало профессиональное жюри.
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