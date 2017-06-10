Более 200 сотрудников Росгвардии будут охранять спокойствие пензенцев в День России Общество

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Более 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области будут задействованы в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, подразделения усилят охрану и пропускной режим на государственных объектах, объектах особой важности и в местах массового пребывания граждан.

В площадкам, которые планируется задействовать в период торжеств, будут приближены маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны.

Личный состав ориентирован на проявление повышенного внимания и бдительности, выявление подозрительных предметов.

Несение службы будет организовано в круглосуточном режиме.