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Более 200 сотрудников Росгвардии будут охранять спокойствие пензенцев в День России

11:59 | 10.06.2017 | Общество

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Более 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области будут задействованы в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

Более 200 сотрудников Росгвардии будут охранять спокойствие пензенцев в День России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, подразделения усилят охрану и пропускной режим на государственных объектах, объектах особой важности и в местах массового пребывания граждан.

В площадкам, которые планируется задействовать в период торжеств, будут приближены маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны.

Личный состав ориентирован на проявление повышенного внимания и бдительности, выявление подозрительных предметов.

Несение службы будет организовано в круглосуточном режиме.
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