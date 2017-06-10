Более 50 вариантов имени предложено для бизона из пензенского зоопарка Общество

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Жители предложили более 50 вариантов имени для молодого бизона, который пополнил коллекцию пензенского зоопарка в мае.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, некоторые предлагали сразу несколько вариантов. Так один из них прислал 18 различных кличек.

Среди них были имена литературных героев и исторических персонажей, а также географические названия.

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Пензенский зоопарк

Планируется, что вариант, на котором остановились сотрудники зверинца, будет объявлен в рамках праздничной программы, которая состоится 12 июня.

В этот день, несмотря на праздник и выходной, будет действовать акция «Добрый понедельник», в рамках которой стоимость билетов является ниже обычной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бизон, которому еще нет 1 года, был привезен в Пензу из воронежского зоопарка.