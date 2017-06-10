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Более 50 вариантов имени предложено для бизона из пензенского зоопарка

14:45 | 10.06.2017 | Общество

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Жители предложили более 50 вариантов имени для молодого бизона, который пополнил коллекцию пензенского зоопарка в мае.

Более 50 вариантов имени предложено для бизона из пензенского зоопарка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, некоторые предлагали сразу несколько вариантов. Так один из них прислал 18 различных кличек.

Среди них были имена литературных героев и исторических персонажей, а также географические названия.

Фоторепортаж

Пензенский зоопарк

Планируется, что вариант, на котором остановились сотрудники зверинца, будет объявлен в рамках праздничной программы, которая состоится 12 июня.

В этот день, несмотря на праздник и выходной, будет действовать акция «Добрый понедельник», в рамках которой стоимость билетов является ниже обычной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бизон, которому еще нет 1 года, был привезен в Пензу из воронежского зоопарка.
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