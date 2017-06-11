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Пензенский фонд «Мы с тобой» соберет библиотеку для пациентов онкодиспансера

09:27 | 11.06.2017 | Общество

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Мы с тобой» запустил новую акцию «Библиотека ООД», в рамках которой волонтеры постараются найти и привезти пациентам пензенского областного онкологического диспансера книги, которые бы они хотели прочитать.

Пензенский фонд «Мы с тобой» соберет библиотеку для пациентов онкодиспансера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Идея пришла нам, когда думали, что же подарить детям старшего возраста на 1 июня. Вспомнили про такие замечательные книги, как «Маленький принц» и «Поллианна», которые купили и подарили взрослым ребятам. Кроме того, купили несколько книг на общее пользование […]. В книгах оставили контакты, по которым можно позвонить, написать и рассказать, какую книгу хотели бы прочитать. Мы в свою очередь постараемся ее найти и привезти», — говорится в сообщении, опубликованном в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что рассматривается возможность в перспективе подключить к акции библиотеку для детей и юношества.

Пациенты онкодиспансера и их родители могут оставить свои пожелания в отдельно созданной теме в группе фонда.
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