Пензенский фонд «Мы с тобой» соберет библиотеку для пациентов онкодиспансера Общество

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Мы с тобой» запустил новую акцию «Библиотека ООД», в рамках которой волонтеры постараются найти и привезти пациентам пензенского областного онкологического диспансера книги, которые бы они хотели прочитать.

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«Идея пришла нам, когда думали, что же подарить детям старшего возраста на 1 июня. Вспомнили про такие замечательные книги, как «Маленький принц» и «Поллианна», которые купили и подарили взрослым ребятам. Кроме того, купили несколько книг на общее пользование […]. В книгах оставили контакты, по которым можно позвонить, написать и рассказать, какую книгу хотели бы прочитать. Мы в свою очередь постараемся ее найти и привезти», — говорится в сообщении, опубликованном в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что рассматривается возможность в перспективе подключить к акции библиотеку для детей и юношества.