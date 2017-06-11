В Пензе торжественно открыт сквер «45 меридиан» Общество

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Сквер «45 меридиан», который за два месяца был обустроен на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе, торжественно открыт накануне Дня России и Дня города, 11 июня.

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Официальное мероприятие, организованное по этому случаю, посетили жители близлежащих домов, волонтеры, принимавшие участие в работах по благоустройству, а также представители власти.

Обращаясь к собравшимся, глава города Валерий Савельев выразил надежду на то, что новый сквер станет местом притяжения людей всех возрастов.

В свою очередь почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев отметил тематическую направленность сквера, который назван в честь географического понятия.

«У нас не только самый зеленый город России, но, оказывается, у нас еще и центр времени. Наша Пенза процветает и становится все лучше и лучше. Поздравляю вас с этим!» — сказал участник Великой Отечественной войны.

По словам мэра Виктора Кувайцева, который на протяжении нескольких недель лично координировал работы по благоустройству сквера, в Пензе постепенно становится больше ухоженных территорий, где можно с удовольствием провести время.

«Много объектов требуют нашего внимания. Мы должны понимать, что мы живем в хорошем городе, но не в сказке. За один день, за один год сделать все невозможно, но поэтапно мы увидели, что тематически оформленные территории сегодня очень востребованы — не только нами, людьми в таком возрасте, которые помнят историю, но и теми молодыми людьми, которых нам надо этому научить: привить им любовь к нашему городу», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что украшением сквера стал арт-объект «45 меридиан», который, по его словам, был выстрадан художниками.

Также к жителям Пензы обратился председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, который поблагодарил представителей власти за поддержку инициативы РГО.

После этого было зачитано обращение уроженца Пензы, космонавта Александра Самокутяева.

«Замечательно, что известный, но в то же время малоизученный факт прохождения по центру города 45-го меридиана с нулевыми координатами, дает возможность лишний раз подчеркнуть уникальность нашего Сурского края, нашего города», — говорится в нем.