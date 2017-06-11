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Виталию Дорошу вручены регалии почетного гражданина Пензы

17:32 | 11.06.2017 | Общество

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев вручили ветерану Великой Отечественной войны Виталию Дорошу регалии почетного гражданина Пензы — знак, ленту и соответствующее удостоверение.

Виталию Дорошу вручены регалии почетного гражданина Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Ветеран с учетом состояния здоровья принимал гостей лежа, однако в бодром расположении духа.

Виктор Кувайцев выразил ему признательность за многолетний труд, активную гражданскую позицию и большой вклад в развитие ветеранского движения.

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«Вы принадлежите к славному поколению творцов Великой Победы, сокрушившему врага, восстановившему разрушенное войной народное хозяйство, заложившему прочный фундамент передовых достижений нашего государства. Занимая ответственный пост, в свою работу Вы всегда вкладывали всю душу и энергию, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной деятельности по объединению ветеранов и решению их социальных проблем, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев поздравил Виталия Дороша с приближающимся Днем России и пожелал ему крепкого здоровья.
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