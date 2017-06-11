«Парад колясок» в Пензе прошел под дождем Общество

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. «Парад колясок», организованный накануне Дня России и Дня города, объединил в Пензе более 20 семей, несмотря на непрекращающийся дождь.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники шествия собрались у торгового центра «Арбат» на улице Московской.

Стремясь уберечь оформление колясок, которое в ряде случаев было сделано из картона, многие из них ждали сигнала к построению на крыльце здания — под крышей.

Некоторые родители занимались украшением детских транспортных средств в последний момент.

Перед началом парада организаторы раздали всем участникам розовые и голубые воздушные шары.

После того, как был дан старт шествию, родители с детьми начали движение по улице Московской в две шеренги на некотором отдалении друг от друга, чтобы все желающие могли как следует рассмотреть необычные образы.

За «Парадом колясок» с восторгом и улыбками наблюдали как представители молодого поколения, так и пожилые люди. Некоторые стремились запечатлеть происходящее на камеры мобильных телефонов и сфотографироваться с участниками шествия.

Родители юных пензенцев при подготовке к мероприятию проявили фантазию. Некоторые из них не только необычно оформили коляску, но и сами пришли в ярких костюмах.

Например, среди участников фестиваля нельзя было не заметить лису Алису, кота Базилио, Буратино и маленькую Мальвину в коляске, а также семью, примерившую на себя образы сказочных героев и лесных животных.

Кроме того, на параде можно было увидеть велосипеды, оформленные под военный автомобиль и скорую помощь, коляски в виде цветов, бочки с медом, коробки с апельсинами и даже печи, на которой сидел ребенок в образе Емели.

Одна из семей оформила коляску в цветах национального флага, прикрепив надпись «россияночка».

Почти получасовое шествие завершилось перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского.

Всем участникам были вручены мягкие игрушки от мэра Виктора Кувайцева и мороженое от главы города Валерия Савельева.

Также они получили пригласительные билеты на аттракционы в парк имени В.Г. Белинского, приглашения для всей семьи на любой спектакль в театре юного зрителя, головные уборы и футболки.