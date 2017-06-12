В День города ремонтировать дороги в Пензе будут 13 бригад Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. 13 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в День России и День города, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Рабочие ООО «Лидер» будут подготавливать дорожное полотно к ремонту на улице Мереняшева.

На проспекте Победы выравнивающий слой будут укладывать сотрудники ООО «ДСУ-1».

Бригады ООО «Магистраль» займутся подготовкой и асфальтировкой дороги на улице Беляева.

Рабочие ООО «Автодорога» будут асфальтировать дорогу на улице Кулакова, а также готовить полотно на улицах Зои Космодемьянской, Ставского, Московской и Володарского.

ООО «ЭлитРивал» будет укладывать асфальт на улице Лазо, устанавливать бордюр на улице Кулибина, а также готовить полотно к ремонту на улице Циолковского.