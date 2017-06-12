11:49:29 Понедельник, 12 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ВАЖНО Программа мероприятий, которые пройдут в Пензе в честь Дня России и Дня города 12 июня 2017 года

В День города ремонтировать дороги в Пензе будут 13 бригад

09:34 | 12.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. 13 бригад будут ремонтировать дороги в Пензе в День России и День города, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В День города ремонтировать дороги в Пензе будут 13 бригад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рабочие ООО «Лидер» будут подготавливать дорожное полотно к ремонту на улице Мереняшева.

На проспекте Победы выравнивающий слой будут укладывать сотрудники ООО «ДСУ-1».

Бригады ООО «Магистраль» займутся подготовкой и асфальтировкой дороги на улице Беляева.

Рабочие ООО «Автодорога» будут асфальтировать дорогу на улице Кулакова, а также готовить полотно на улицах Зои Космодемьянской, Ставского, Московской и Володарского.

ООО «ЭлитРивал» будет укладывать асфальт на улице Лазо, устанавливать бордюр на улице Кулибина, а также готовить полотно к ремонту на улице Циолковского.
Актуальное
Читайте также
В Пензе ночью сгорел «ВАЗ» Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города
Жителям Богословки грозит до пяти лет колонии за кражу четырех банок кофе из магазина Жители Пензенской области вносят немалый вклад в процветание России — Валерий Лидин
Анастасия Фесикова стала четвертой на I этапе «Mare Nostrum» Виталию Дорошу вручены регалии почетного гражданина Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама