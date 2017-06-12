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Губернатор вручил региональные награды отличившимся пензенцам

13:14 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил региональные награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие области, на празднике «Пенза — ты и есть моя Россия!», который проходит на Юбилейной площади в честь Дня России и Дня города.

Губернатор вручил региональные награды отличившимся пензенцам

Фото: Pnzreg.ru

В частности, медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоен генеральный директор АО «НПП «Рубин» Виктор Безяев.

Регалии заслуженного работника промышленности Пензенской области вручены главе совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», председателю совета приборостроительного кластера «Безопасность», президенту ассоциации промышленников Пензенской области Олегу Шаповалу.

Почетной грамотой губернатора отмечен технический директор ООО «ТД «Часы» Сергей Перетятько.

Кроме того, регалии почетного гражданина города Пензы вручены председателю общественного совета при Законодательном собрании региона, советнику генерального директора ОАО «Сельская здравница» Светлане Пинишиной, сообщает пресс-служба облправительства.
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