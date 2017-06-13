Под Пензой во время учений «Рельеф-2017» обезврежена группа «террористов» Общество

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Межведомственное взаимодействие отработано в ходе тактико-специального учения «Рельеф-2017», проведенного на территории Городищенского района Оперативным штабом в Пензенской области.

Фото: Оперативный штаб в Пензенской области

По легенде, группа «террористов» совершила вооруженный налет на территориальный отдел следственного управления СКР по региону и подорвала автобус с болельщиками Кубка конфедераций FIFA – 2017 на федеральной трассе.

Учения проводились на значительных по масштабу территориях, в том числе на участке лесистой местности.

В результате оперативного реагирования на теракты правоохранительными органами, спасательными и медицинскими подразделениями Городищенского района, были ликвидированы их последствия, оказана необходимая помощь пострадавшим.

Одна группа террористов была задержана, а другая скрылась в лесном массиве.

Начальником управления ФСБ России по Пензенской области Сергеем Сизовым было принято решение о проведении в Городищенском районе контртеррористической операции. Для этого на место была направлена группировка Оперативного штаба, которая в течение двух дней располагалась в полевых условиях.

Спецподразделения антитеррористической группировки действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональными задачами.

Руководителем Оперативного штаба было принято решение о силовом уничтожении группы «террористов».

В результате оперативно-разыскных и боевых мероприятий преступников удалось обезвредить.

«По результатам тактико-специального учения проведено расширенное совещание, на котором осуществлен детальный разбор хода учений и подведены итоги. Все поставленные задачи выполнены. Результаты позволили оценить готовность правоохранительных органов и экстренных служб региона, действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области.