18:49:11 Вторник, 13 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
Большой фоторепортаж День России и День города. Пенза, 12 июня 2017 г.

Более половины пензенских заемщиков направляют кредиты на погашение старых долгов

18:05 | 13.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Доля новых кредитов наличными, направленных на частичное или полное погашение старого долга, составила в Пензенской области за I квартал 2017 года 52%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Более половины пензенских заемщиков направляют кредиты на погашение старых долгов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках был проведен анализ частоты и целей получения новых кредитов наличными при уже имеющихся. Были учтены данные более 45 млн. российских заемщиков с открытыми счетами.

Согласно представленным данным, по сравнению с I кварталом 2016 года в Пензенской области показатель снизился на 1%, ранее он составлял 53%.

В целом снижение отмечено в 23 регионах. Наиболее значительное было зафиксировано в Ингушетии — с 38% до 30%.

Помимо Пензенской области, жители еще 51 региона направляют более половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов.

В общем списке, ранжированном в порядке убывания доли таких займов, Пензенская область заняла 47 место, расположившись между Москвой и Хабаровским краем.

Наибольший показатель — 66% — зафиксирован на Алтае.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа. В Ингушетии только 30% новых кредитов ушли на погашение старых долгов, в Чечне — 40%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — по 42%, в Карачаево-Черкесии — 43%.
Актуальное
Читайте также
Во всех новых скверах Пензы установят камеры видеонаблюдения Отказ тормозов назван возможной причиной ДТП под Ялтой, где пострадали пензенские туристы
Продлены сроки отключения газа в ряде сел под Пензой Многодетная женщина из Беково приговорена к 5 годам колонии за смерть матери
Пензенские абоненты «МегаФона» испытывают проблемы со связью из-за сбоя Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании «D-Link»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама