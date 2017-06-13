Более половины пензенских заемщиков направляют кредиты на погашение старых долгов Общество

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Доля новых кредитов наличными, направленных на частичное или полное погашение старого долга, составила в Пензенской области за I квартал 2017 года 52%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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В его рамках был проведен анализ частоты и целей получения новых кредитов наличными при уже имеющихся. Были учтены данные более 45 млн. российских заемщиков с открытыми счетами.

Согласно представленным данным, по сравнению с I кварталом 2016 года в Пензенской области показатель снизился на 1%, ранее он составлял 53%.

В целом снижение отмечено в 23 регионах. Наиболее значительное было зафиксировано в Ингушетии — с 38% до 30%.

Помимо Пензенской области, жители еще 51 региона направляют более половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов.

В общем списке, ранжированном в порядке убывания доли таких займов, Пензенская область заняла 47 место, расположившись между Москвой и Хабаровским краем.

Наибольший показатель — 66% — зафиксирован на Алтае.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа. В Ингушетии только 30% новых кредитов ушли на погашение старых долгов, в Чечне — 40%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — по 42%, в Карачаево-Черкесии — 43%.