Собранная на «Доброй Пензе» сумма стала рекордом за всю историю фестиваля НКО Общество

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Некоммерческие организации и городские сообщества собрали в ходе VI фестиваля «Добрая Пенза» в День России и День города более 118 тыс. рублей, что стало рекордом за всю историю мероприятия. Об этом сообщил исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вчера еще подсчитали, в общем, на «Доброй Пензе» установили рекорд. Все вместе собрали свыше 118 тыс. рублей», — написал он на своей странице в Facebook в среду, 14 июня.

Олег Шарипков добавил, что фактически эти деньги были собраны за 6 часов работы фестиваля.

Фоторепортаж

День России и День города

«Спасибо, дорогие пензяки, за вашу щедрость. Это очень круто!» — отметил он.

В 2017 году в фестивале «Добрая Пенза» приняли участие более 40 НКО, которые осуществляют деятельность в различных направлениях — начиная от патриотических, правозащитных организаций и объединений людей с ограниченными возможностями и заканчивая стройотрядами, а также клубами по интересам.

Свыше 50 тыс. рублей выручено в ходе «Саммита плова», во время которого было приготовлено и продано 10 казанов этого блюда. Эти средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

Также жители и гости города жертвовали деньги в рамках благотворительной лотереи, во время ярмарки сувениров, путем приобретения сделанных волонтерами открыток. Кроме того, все желающие могли оказать помощь любой понравившейся некоммерческой организации.

Организатором фестиваля выступил пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз».

В 2017 году мероприятие проведено при финансовой поддержке Минэкономразвития РФ и при содействии управления культуры Пензы.