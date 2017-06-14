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Губернатор не исключил обращения в банк за кредитом для укладки плитки в центре Пензы

14:15 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев не исключил возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади Ленина в Пензе, которая располагается под окнами регионального правительства.

Губернатор не исключил обращения в банк за кредитом для укладки плитки в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приняли мы решение отказаться от асфальта на площади Ленина. Я городу помогаю, [так как] финансов не хватает. И у меня не хватает — в областном бюджете, но тем не менее нам все равно надо развивать [Пензу] вплоть до того, что надо брать кредит в банке, потому что нужно создавать нормальные условия, нужно благоустраивать город, нужно, чтобы город у нас был красивым», — сказал он в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что новый облик площади Ленина оценят как жители Пензы, так и гости города.

«Будем делать хорошо — так, чтобы для людей было очень комфортно: для тех, кто проживает здесь, и для тех, кто приезжает в Пензу. [...] Площадь Ленина сделаем в исполнении плиткой тротуарной хорошей. Это будет красиво», — отметил губернатор.
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