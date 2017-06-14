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Под Пензой мать и приемный ребенок жили на 800 рублей в месяц — прокуратура

17:02 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Детские пособия в размере чуть более 800 рублей в месяц являлись единственным доходом проживающей в Наровчатском районе Пензенской области семьи, состоящей из матери и приемного ребенка. Этот факт вскрылся в ходе прокурорской проверки.

Под Пензой мать и приемный ребенок жили на 800 рублей в месяц — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Меры к защите прав находящегося в семье ребенка органами опеки и попечительства не принимались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что документов, удостоверяющих личность и подтверждающих материнство, у женщины не имелось, что затрудняло возможность реализации социальных прав, а также законного представительства интересов ребенка.

«Женщина заявила об острой нуждаемости ее семьи в мерах социальной поддержки. Прокурор Наровчатского района взял ситуацию с семьей под личный контроль. Матери будет оказана помощь в оформлении необходимых документов», — сказала собеседница агентства.
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