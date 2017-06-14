В Пензенской области подвели итоги акции «Судебные приставы – детям» Общество

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Около 500 исполнительных производств о взыскании алиментов окончено в Пензенской области в рамках акции «Судебные приставы – детям», в пользу несовершеннолетних взыскано свыше 700 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Ограничены в выезде за пределы Российской Федерации 313 должников. 68 человек были ограничены в праве управления транспортными средствами», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении 97 родителей были составлены административные протоколы, и у них еще есть два месяца на погашение долга.

«Для 54 должников нежелание платить алименты может закончиться судимостью по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — отметила Яна Загребельная.

По ее словам, работа с 8 тыс. должников из числа родителей является для судебных приставов одним из приоритетов.