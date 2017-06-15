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В Пензе налоговая служба требует переименовать гостиницу «Россия»

12:52 | 15.06.2017 | Общество

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы обратилась в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о понуждении ООО «Гостиница «Россия» к изменению фирменного наименования.

В Пензе налоговая служба требует переименовать гостиницу «Россия»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Исковое заявление принято судом. Возбуждено производство по делу.

Предварительное судебное заседание назначено на понедельник, 3 июля.

Правила включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация», «Россия», а также производных от него утверждены постановлением правительства РФ от 3 февраля 2010 года.

Разрешение на включение наименования государства в название объекта юрлица выдается Минюстом РФ при условии, если компания имеет филиалы или представительства на территории более половины субъектов страны, либо отнесено к крупнейшему налогоплательщику, либо включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, либо занимает доминирующее положение на рынке определенного товара, а также если более 25% голосующих акций акционерного общества или более 25% уставного капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности государства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Гостиница «Россия» расположено в Пензе по адресу: улица Московская, 71.

Генеральным директором компании является Наталья Сухова.

В учредителях значатся восемь человек: Александр Пронин с размером доли 20%, Сергей Гречишкин — 20%, Сергей Куличков — 17,66%, Елена Сухова — 17,66%, Олег Паршин — 13,72%, Юлия Богацкова — 5,48%, Наталья Сухова — 2,74% и Лилия Куличкова — 2,74%.
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