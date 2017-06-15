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Командующий Приволжским округом Росгвардии проверил работу пензенских подразделений

14:02 | 15.06.2017 | Общество

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин посетил Пензенскую область с рабочим визитом.

Командующий Приволжским округом Росгвардии проверил работу пензенских подразделений

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В частности, он встретился с командованием воинской части в Заречном, где проверил готовность военнослужащих к выполнению задач мирного времени и встретился с личным составом.

Также Александр Порядин провел совещание с командованием, в ходе которого были рассмотрены вопросы дальнейшего развития материально-технической базы и условий прохождения службы.

Кроме того, генерал-полковник посетил базу подразделений ОМОН и СОБР, где также оценил условиях службы, встретился с сотрудниками и ответил на интересующие вопросы.

Помимо этого, состоялась встреча командующего округом с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым и руководителями правоохранительных структур, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия при охране общественного порядка и обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба управления Росгвардии в регионе.
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