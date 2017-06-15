Пензенская прокуратура выявила факты несвоевременного изъятия оружия у судимых лиц Общество

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила факты ненадлежащей реализации представителями управления Росгвардии по Пензенской области полномочий по своевременному изъятию оружия и аннулированию разрешения на его хранение и ношение у лиц, имеющих судимость.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, эти, а также другие нарушения были установлены в ходе проверки, проведенной ведомством по заданию Генпрокуратуры России.

По ее словам, некоторые из них касались привлечения к административной ответственности владельцев гражданского и служебного оружия за нарушение правил его учета.

«Отдельные недостатки имелись при ведении документации по регистрации заявлений и выдаче лицензий и разрешений на приобретение, хранение, ношение оружия. Нарушалась периодичность проверок владельцев гражданского оружия», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что начальнику управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову было внесено представление.

«В результате его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц. Нарушения законодательства в сфере оборота оружия устранены», — отметила она.