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В Лопатино продавец оштрафован на 500 рублей за реализацию 1,5 тонны кормов без документов

08:59 | 16.06.2017 | Общество

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено мужчине, который пытался продать на ярмарке в селе Лопатино Пензенской области 1,5 тонны кормов для животных без ветеринарных сопроводительных документов.

В Лопатино продавец оштрафован на 500 рублей за реализацию 1,5 тонны кормов без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что физическое лицо реализовывало 300 кг пшеницы фуражной, 200 кг овса, 600 кг комбикорма и 400 кг кормосмеси без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она подчеркнула, что данный факт мог повлечь занос на территорию Лопатинского района инфекционных заболеваний животных, таких как африканская чума свиней, нодулярный дерматит крупного рогатого скота и ящур.
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