В Пензе завели дело на мать девушки, делавшей селфи на крыше в Арбеково Общество

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении матери одной из двух несовершеннолетних девушек, гулявших по крыше многоэтажного жилого дома в микрорайоне Арбеково города Пензы.

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«В ходе проверки, инициированной прокуратурой Октябрьского района Пензы, были выявлены двое подростков 2001 и 2000 годов рождения, которые в отсутствие контроля со стороны родителей забрались на крышу многоэтажного дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что вопрос о назначении наказания матери ребенка, проживающего в Октябрьском районе, будет решаться местной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«В отношении законного представителя второго подростка материал направлен по месту его жительства — в город Белинский — для принятия соответствующего решения», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что свободный доступ на крышу этого дома в настоящее время ограничен.

«В каждом случае выявления свободного доступа на крыши жилых домов, а также обнаружения там подростков, неконтролируемых законными представителями, будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», — резюмировала она.