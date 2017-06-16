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В Пензе в течение трех дней будут проверять водителей на состояние опьянения

10:39 | 16.06.2017 | Общество

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, будут проведены в Пензенской области с 16 по 18 июня.

В Пензе в течение трех дней будут проверять водителей на состояние опьянения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства, чтобы выявить признаки опьянения у водителя, а затем в случае необходимости направлять его на медицинское освидетельствование.

«Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также призвали граждан не быть равнодушными и информировать правоохранительные органы о нетрезвых водителях на дорогах.

«В этом случае необходимо позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02, назвать марку, цвет, по возможности регистрационный знак транспортного средства и направление движения», — пояснили в отделе пропаганды.
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