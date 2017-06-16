Плата за перераспределение участков снижена в регионе до 15% от кадастровой стоимости Общество

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Владеющие землей жители Пензенской области получили возможность на определенных условиях оформить в собственность смежный участок, заплатив за это лишь 15% от его кадастровой стоимости.

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Соответствующие изменения в порядок определения платы за увеличение площади находящихся в частной собственности земельных участков в результате перераспределения внесены постановлением облправительства №285 пП от 13 июня 2017 года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов, изменения касаются земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личных подсобных хозяйств, а также дач.

«Смысл перераспределения в том, что вы можете приобрести земельный участок, который находится в непосредственном соприкосновении с вашим, но из него нельзя сформировать самостоятельный, чтобы выставить на торги», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что участок не должен относиться к местам общего пользования, а также обязательно отсутствие прав третьих лиц на него.

В качестве примера Андрей Кудинов привел выделенные в советское время 6 соток, которые по факту составляют 6,5, но часть земли до настоящего времени так и не была оформлена в собственность.

«Многие участки прошли кадастровый учет как ранее учтенные, то есть границы до миллиметров и сантиметров, как в настоящее время, не определялись. […] Замеры были достаточно приблизительными, а сейчас меряют с помощью приборов, которые ориентируются на спутники и так далее. Естественно, границы не совпадают, точки «плавают», — отметил руководитель департамента госимущества.

По его словам, в случае если гражданин на протяжении многих лет пользовался землей, которая ему не принадлежала, перед перераспределением ему придется заплатить штраф, так как за это предусмотрена административная ответственность.

Отвечая на вопрос о том, куда следует обращаться гражданам, которые хотят получить в собственность земельный участок на выгодных условиях, Андрей Кудинов пояснил, что городским жителям следует идти в мэрию, а сельским — в районную администрацию.

По данным правительства региона, при перераспределении расположенного в Пензе земельного участка площадью 300 кв. метров из госсобственности в частную размер платы составит ориентировочно: для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства — 18 тыс. рублей вместо 120 тыс. рублей, для дач — около 11 тыс. рублей вместо 75 тыс. рублей.