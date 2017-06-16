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В Пензе «Декор-Трейд» выплатит дольщику более 200 тыс. рублей за сданный не вовремя дом

14:06 | 16.06.2017 | Общество

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы взыскал с ЗАО «Декор-Трейд» денежные средства в пользу участника долевого строительства за несвоевременно сданный дом.

В Пензе «Декор-Трейд» выплатит дольщику более 200 тыс. рублей за сданный не вовремя дом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«23 октября 2014 года между ЗАО «Декор-Трейд» и участником долевого строительства был заключен договор, по которому застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на его ввод в эксплуатацию передать клиенту в собственность квартиру не позднее 30 ноября 2016 года, а покупатель — оплатить стоимость жилья», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

Он уточнил, что дольщик свои обязательства выполнил, а застройщик ему квартиру в срок не передал, при этом условия договора не выполнил и на момент рассмотрения дела.

«Претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по договору и добровольной выплате неустойки осталась без ответа. Клиент просил взыскать с компании в свою пользу неустойку за нарушение сроков — более 184,5 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом», — уточнил собеседник агентства.

Представитель пояснил, что суд взыскал с ЗАО «Декор-Трейд» требуемую сумму неустойки и компенсации морального вреда, а также штраф около 102 тыс. рублей.

«Просьбу компании о снижении размера неустойки, штрафа и компенсации морального вреда суд посчитал необоснованной и не подлежащей удовлетворению. Решение не вступило в законную силу», — добавил он.
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