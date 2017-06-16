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В пензенском заповеднике впервые замечена енотовидная собака

14:20 | 16.06.2017 | Общество

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Енотовидная собака впервые замечена на территории заповедника «Приволжская лесостепь» в Пензенской области.

В пензенском заповеднике впервые замечена енотовидная собака

Фото: Пресс-служба заповедника «Приволжская лесостепь»

«Находку обнаружил директор заповедника Александр Добролюбов. Он занимается изучением млекопитающих, проводит учет животных в «Приволжской лесостепи» и поэтому сразу заметил нового обитателя. Уссурийская енотовидная собака была найдена на одном из участков «Островцовской лесостепи» вблизи нор сурков. Предположительно, животное осматривало территорию для возможного переселения — у сурков очень удобные норы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь заповедника Виктория Бекбулатова.

Она отметила, что млекопитающее запечатлели камеры, реагирующие на движение.

«Вид енотовидной собаки — новый для фауны заповедника. И сказать, как повлияет новое животное на жизнь других обитателей, пока нельзя. В России этот вид редкий. В Пензенской области численность енотовидной собаки очень мала, она встречается в Земетчинском и Вадинском районах», — пояснила собеседница агентства.
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