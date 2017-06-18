Пензенцы на «iВолге» спросили депутата Госдумы о туризме и судьбе заброшенных усадеб Общество

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Молодые люди из Пензенской области приняли участие во встрече с председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаилом Дегтяревым, которая состоялась в рамках V молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области.

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Свое общение со студентами со всего Поволжья политик начал с вопросов. В частности, он поинтересовался, чем отличается нынешнее время от прошлого.

«Мне кажется, люди изменились. Почему? Потому что у каждого из вас в руке находится гаджет. Через этот гаджет вы имеете доступ ко всем знаниям мира здесь и сейчас. Когда я учился в университете и школе, мне нужно было ходить в библиотеку», — отметил он.

После этого Михаил Дегтярев поразмышлял о состоянии экономики и промышленности России, о бизнесе, движении капитала, а также напомнил о выступлении видеоблогера Саши Спилберг на молодежных парламентских слушаниях в Госдуме РФ.

«Она нам много что рассказала, […] но я не уверен, что она рассказала нам то, что надо. Мне кажется, видеоблогеры влияют [на молодежь]. Но давайте я у вас спрошу: влияют они на молодежь?» — спросил он, получив противоречивые ответы.

Затем депутат поинтересовался у молодых людей, кто для них является авторитетом.

Участники «iВолги» назвали президента РФ Владимира Путина, председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, своих родителей, себя, полицию, органы власти и другие варианты.

«Надо об этом думать и государству, и вам, потому что есть всякие деятели, которые зовут молодежь на баррикады, но непонятно зачем», — отметил Михаил Дегтярев.

В ходе встречи с народным избранником все желающие могли задать ему вопросы. Участники форума поинтересовались образованием, молодежной политикой и отношением депутата к социальным сетям.

Валерия Киселева из Пензы спросила Михаила Дегтярева о том, какие способы развития внутреннего туризма он видит.

Депутат переадресовал вопрос слушателям, которые отметили, что на путешествия не хватает времени, денег и мотивации.

Еще один вопрос задал фотокорреспондент информационного агентства «PenzaNews» Максим Костюшин. Он обратил внимание народного избранника на состояние заброшенных усадеб и предложил объявить в России Год культурного наследия.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что затронута действительно важная тема.

«Усадьбы еще с царских времен находятся в запустении. Их десятки тысяч по всей стране. Это прекрасные памятники архитектуры заброшенные. Что с ними делать, непонятно. […] Тема поднята абсолютно правильная. Мое сугубо личное мнение — все [нужно] отдать в частные руки», — пояснил депутат Госдумы России.

Он также пообещал поднять вопрос об организации парламентских слушаний на эту тему, чем вызвал аплодисменты в зале.

Кроме того, в воскресенье, 18 июня, участники «iВолги» пообщались с экспертами в других областях и представили собственные задумки на «Конвейере проектов». Также они занимались спортом и играли в командную игру «Вспомнить все!»

Не помешала проведению мероприятий и дождливая погода. Специально для участников была организована точка продажи разноцветных калош, которые пользовались большим спросом и стали своеобразной модной изюминкой «iВолги».

Накануне программа форума также была насыщенной. Перед участниками выступили председатель совета общественной организации «Ассамблея народов России», доктор политических наук Светлана Смирнова, чемпион России по практической стрельбе Алексей Пичугин, директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и директор по подготовке волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года в Саранске Кирилл Комаров.

Помимо этого, для участников форума была организована трансляция церемонии открытия Кубка конфедераций, который в 2017 году проходит в России.