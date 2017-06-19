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Иван Белозерцев предложил перевести фильмы о Пензенской области на иностранные языки

08:56 | 19.06.2017 | Общество

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил перевести фильмы о Пензенской области на иностранные языки, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов и туристов.

Иван Белозерцев предложил перевести фильмы о Пензенской области на иностранные языки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сделали фильм на русском – перевели на китайский», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 19 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, в этих картинах можно рассказать об инвестиционном потенциале и туристических маршрутах.

Губернатор, который вернулся из рабочей поездки в КНР, отметил, что, в частности, такие фильмы о регионе следует перевести на китайский язык.

«Давайте сделаем то же самое на английском, французском», — добавил он.

По словам Ивана Белозерцева, распространять фильмы о Пензенской области можно через посольства.
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