Иван Белозерцев предложил перевести фильмы о Пензенской области на иностранные языки Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил перевести фильмы о Пензенской области на иностранные языки, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов и туристов.

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«Сделали фильм на русском – перевели на китайский», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 19 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, в этих картинах можно рассказать об инвестиционном потенциале и туристических маршрутах.

Губернатор, который вернулся из рабочей поездки в КНР, отметил, что, в частности, такие фильмы о регионе следует перевести на китайский язык.

«Давайте сделаем то же самое на английском, французском», — добавил он.

По словам Ивана Белозерцева, распространять фильмы о Пензенской области можно через посольства.