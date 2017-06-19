В Заречном сотрудника мэрии наказали за отправку извещений по ошибочному адресу Общество

Заречный, 19 июня 2017. PenzaNews. Ведущий эксперт отдела архитектуры и градостроительства администрации Заречного Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение жилищного законодательства, которое вскрылось после обращения местного жителя в прокуратуру с жалобой на незаконную перепланировку квартиры соседом.

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«По обращениям мужчины городская комиссия неоднократно направляла собственнику письма о необходимости вернуть помещение в прежнее состояние, а также извещения об определении даты и времени проведения обследования его квартиры. Однако все они высылались органом местного самоуправления по ошибочному адресу — на другую улицу, и собственник перепланированного жилого помещения их не получал», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что из-за этой ошибки почти за три месяца проверка так и не была проведена.

«По выявленным нарушениям главе города Заречного прокурором было внесено представление, которое к настоящему времени рассмотрено», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, мэрия решила согласовать собственнику перепланировку квартиры, соответствие которой требованиям закона в дальнейшем проверит приемочная комиссия.