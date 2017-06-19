В год 100-летия революции нужно переосмыслить события вековой давности — Василий Лановой Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции является хорошим поводом для того, чтобы переосмыслить события, произошедшие в стране век назад. Такое мнение высказал народный артист СССР, председатель попечительского совета акции «Бессмертный полк» Василий Лановой в ходе визита в Пензу.

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«Прошло уже 100 лет с 1917 года, и мы должны сегодня немножко по-другому оценить то обстоятельство, что были белые и красные: и те, и другие были русские люди, которые любили Россию», — сказал он журналистам перед началом своего концерта «Спасибо за верность, потомки!» в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 19 июня.

Василий Лановой с сожалением констатировал, что из-за революции многие ученые и деятели культуры из числа представителей белого движения были вынуждены покинуть страну.

«Сегодня, уже 100 лет спустя, можно начать относиться по-другому к тем, кого называли белыми. […] Они не представляли себе историю России по-другому. Это надо понимать», — отметил народный артист СССР.