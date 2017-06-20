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Пензенские туристы вернулись из похода вокруг Сурского водохранилища

08:14 | 20.06.2017 | Общество

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Пензенские туристы вернулись из похода, совершенного в период с 12 по 19 июня, маршрут которого пролегал вокруг Сурского водохранилища.

Пензенские туристы вернулись из похода вокруг Сурского водохранилища

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В состав группы вошли 23 человека, 12 из которых — учащиеся областной станции юных туристов в возрасте от 10 до 16 лет, а 11 — педагоги и слушатели курсов «Инструктор детско-юношеского туризма» из Пензы, а также Башмаковского, Бессоновского и Пензенского районов.

Руководил походом старший методист станции юных туристов Павел Скубашевский.

В походе туристская группа провела шесть дней, за которые преодолела 130 км пути. Самый большой переход составил 32 км, а набор высоты на маршруте достигал 1,6 км.

Поход был полностью автономным — участники не заходили в населенные пункты.

Слушатели курсов инструкторов отработали навыки ведения группы по маршруту, соблюдения режимов — движения, водного и питьевого, использования современного оборудования, технику прохождения локальных препятствий, а также организацию быта в полевых условиях.

По итогам похода лучшим инструктором стал педагог дополнительного образования центра детского творчества Бессоновского района Игорь Вржижевский, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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