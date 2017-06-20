00:12:10 Среда, 21 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе в районе ГПЗ-24 организован спасательный пост

16:59 | 20.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Спасательный пост организован в зоне отдыха, расположенной в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

В Пензе в районе ГПЗ-24 организован спасательный пост

Фото: Penza-gorod.ru

Оказать помощь отдыхающим готовы восемь сотрудников муниципальной пожарной части управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы.

В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим».

Главной задачей спасателей станет предотвращение несчастных случаев на воде. Предполагается, что специалисты также будут вести профилактическую работу с отдыхающими.

Особое внимание будет уделяться семьям с детьми и школьникам, пришедшим к воде без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Пензенские аграрии рассчитывают получить 2,3 млн. тонн зерна — Андрей Бурлаков Пензенские предприниматели попросили изменить разметку на улице Измайлова
В Пензенской области из-за погоды отмечается отставание в развитии яровых культур Пензенская область производит гораздо больше пшеницы, чем потребляет — министр
Ранее анонсированное подписание меморандума о партнерстве СМИ в Пензе не состоялось Пензенские аграрии увеличили площади под кукурузу на зерно, подсолнечник и сою
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама