В Пензе в районе ГПЗ-24 организован спасательный пост Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Спасательный пост организован в зоне отдыха, расположенной в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

Оказать помощь отдыхающим готовы восемь сотрудников муниципальной пожарной части управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы.

В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим».

Главной задачей спасателей станет предотвращение несчастных случаев на воде. Предполагается, что специалисты также будут вести профилактическую работу с отдыхающими.

Особое внимание будет уделяться семьям с детьми и школьникам, пришедшим к воде без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба мэрии.