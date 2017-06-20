Сбербанк изменил подход к работе с корпоративными клиентами Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Сбербанк кардинальным образом изменил подход к работе с корпоративными клиентами, сократив пакет запрашиваемых документов при оформлении услуг и сроки принятия решений, а также значительно упростив процесс выдачи кредитов юридическим лицам. Об этом сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева в ходе брифинга во вторник, 20 июня.

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Поясняя суть изменений, ее заместитель по корпоративному бизнесу Олег Калачев отметил, что оценить нововведения можно было с начала текущего года.

«Мы можем с гордостью заявить, что по скорости принятия кредитного решения Сбербанк уже точно не уступает небольшим федеральным и региональным банкам, которые исторически принимали решения быстро, но дорого», — сказал он.

По его словам, одним из продуктов, которого коснулись изменения, является «Овердрафт» — финансирование дефицита расчетного счета; теперь в Сбербанке этот продукт носит название «Овердрафт за один день».

«Срок принятия решения по нему сокращен с 12 рабочих дней, как было ранее, до одного. Причем если клиент имеет расчетный счет в Сбербанке, то в этом случае ни одного дополнительного документа запрошено не будет», — подчеркнул заместитель управляющего.

При этом он пояснил, что пока — на этапе апробации нового продукта — срок принятия решения не превышает трех дней.

Олег Калачев добавил также, что теперь клиентам доступен «Кредит за один день», предназначенный для пополнения оборотных средств; ранее стандартный процесс занимал около 15 рабочих дней.

«Этот продукт предназначен как для качественных заемщиков, которые обслуживаются в Сбербанке, так и для новых. Его отличительная особенность в том, что наш банк запрашивает всего 5% документов от стандартного пакета, который бы заемщик принес в любое другое учреждение по аналогичному продукту», — уточнил он.

Олег Калачев сообщил, что решения по продуктам «Овердрафт за один день» и «Кредит за один день» принимаются в автоматизированном режиме и не требуют выхода на традиционный кредитный комитет.

«Следующий продукт — «Простой кредит» — является классическим финансированием пополнения оборотных средств. В рамках него также возможно предоставление гарантий на срок до трех лет. Основные потребители продукта — это 70% нашего текущего кредитного портфеля. Здесь мы заявляем о том, что сроки рассмотрения в два раза меньше, чем было раньше — не больше 15 рабочих дней. Что самое ценное для клиента — мы проводим элементарный анализ финансового состояния компании и на срок до года вообще не требуем анализа движения денежных средств», — сказал он.

В свою очередь Марина Дементьева обратила внимание на то, что перед Сбербанком стоит цель к концу 2017 года выдать не менее 85% всех кредитов в рамках этих трех упрощенных процедур.

В продолжение брифинга Олег Калачев добавил, что компания «Сбербанк Лизинг» также выпустила ряд упрощенных продуктов, например, «Лизинговую фабрику» для приобретения техники и автомобилей, в рамках которой решение о финансировании до 24 млн. рублей принимается примерно за 8 часов.

Кроме того, в числе востребованных продуктов дочерней компании он назвал «Лизинговый конвейер», с помощью которого можно приобрести еще и оборудование, при этом решение о сделке, сумма финансирования которой может достигать 300 млн. рублей, принимается за 12 рабочих дней.

«В рамках внедряемых изменений мы продолжаем участие в программах государственной поддержки. Кредиты для наших заемщиков стали более удобны и распространены. Наиболее востребованные программы господдержки — это льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей со ставкой до 5%, которая в реальности не превышает 3%, и программа поддержки малого и среднего предпринимательства 6,5%», — отметил замуправляющего.

Среди новых сервисов, не относящихся к кредитным продуктам, но получивших широкое распространение, Олег Калачев перечислил такие, как «Самоинкассация» и «Корпоративная карта».

Подводя итог сказанному, Марина Дементьева отметила, что раньше затянутые сроки рассмотрения и невозможность предсказать решение на выходе были основными претензиями клиентов к Сбербанку.

«С учетом использования цифровых технологий, больших данных повышается скорость и качество решения», — подчеркнула она, напомнив, что подробнее о продуктах и услугах для юридических лиц можно узнать на сайте учреждения и в офисах банка.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в стране и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.