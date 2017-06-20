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Пензенские предприниматели попросили изменить разметку на улице Измайлова

20:20 | 20.06.2017 | Общество

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на улице Измайлова в Пензе, обратились к председателю Законодательного собрания региона, секретарю реготделения «Единой России» Валерию Лидину с просьбой оказать содействие в изменении дорожной разметки.

Пензенские предприниматели попросили изменить разметку на улице Измайлова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они пояснили, что после ремонта дороги здесь появилась двойная сплошная линия, в связи с чем направляющийся на их предприятия транспорт вынужден проезжать около 5 лишних километров, чтобы развернуться.

Во вторник, 20 июня, выездное совещание на месте провел вице-спикер регионального парламента Александр Еремкин.

По итогам обсуждения сложившейся ситуации с представителями бизнеса и ответственными учреждениями принято решение рекомендовать департаменту ЖКХ Пензы рассмотреть возможность изменения дорожной разметки на прерывистую линию, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
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