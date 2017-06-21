Александр Орлов стал лучшим штукатуром Пензенской области Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Александр Орлов стал победителем конкурса «Лучший по профессии» среди штукатуров Пензенской области, который состоялся в городе «Спутнике» под Пензой в минувший вторник, 20 июня.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Второе место занял Сергей Хмельницкий, а третье — Александр Ахматов.

Всего за звание лучшего боролись 22 специалиста. Также вне конкурса выступал студент пензенского архитектурно-строительного колледжа.

Общая площадь поверхности, обработанной штукатурами за время конкурса, составила почти 900 кв. метров.

Предполагается, что призеры конкурса получат автомобиль, телевизор и планшет.

Третий, заключительный этап конкурса «Лучший по профессии» — среди машинистов фронтального погрузчика — пройдет 27 июня в Каменке, сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.