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Жители Пензы смогут узнать судьбу родных, пропавших в годы войны

12:07 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Региональное отделение Поискового движения России проведет акцию «Судьба солдата» в сквере «Бессмертного полка» на улице Карпинского в Пензе в День памяти и скорби, 22 июня.

Жители Пензы смогут узнать судьбу родных, пропавших в годы войны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 12.00 до 16.00 будет развернут пункт приема заявок на уточнение информации о судьбе своего родного человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального совета пензенского отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она добавила, что специалисты на месте проконсультируют всех желающих, а после окончании акции займутся поиском информации о фронтовиках в электронных базах данных Минобороны РФ и архивных документах.

По словам Ларисы Казаковой, результаты работы будут переданы родным пропавших воинов, а также лягут в основу обновленных «Книг памяти».
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