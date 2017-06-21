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Топилин, Бабич и Евкуров ознакомились с работой реабилитационного центра под Пензой

13:15 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Глава Минтруда России Максим Топилин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ознакомились с работой социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного в селе Кичкилейка, в ходе визита в Пензенскую область в среду, 21 июня.

Топилин, Бабич и Евкуров ознакомились с работой реабилитационного центра под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экскурсию для них провела директор учреждения Ольга Черушова.

Гости, в частности, посетили комнаты, где в это время шли занятия. При этом визит высокопоставленных чиновников работу центра не блокировал — она велась в штатном режиме.

В одном из помещений две девочки раскрашивали копилки, в которые гости положили по монетке.

В ответ воспитанники центра подарили им сувениры, сделанные своими руками. Ими стали деревья из бисера.

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних создан в 2003 году. На его базе оказываются услуги в том числе детям-инвалидам. Учреждение рассчитано на 107 мест.

В течение 2016 года соцуслуги в центре получили 1 тыс. 332 ребенка.

Эффективность многопрофильной комплексной реабилитации оценивается в 89,7–91,5%. Достигается улучшение общего состояние детей или восстановление функций организма.
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