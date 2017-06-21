01:47:35 Четверг, 22 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие «Дома Вероники». Пенза, 21 июня 2017 г.

Оптимальная модель продления маткапитала пока не выбрана — Максим Топилин

21:25 | 21.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Правительство РФ пока не определилось с оптимальной моделью продления материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе визита в Пензу в среду, 21 июня.

Оптимальная модель продления маткапитала пока не выбрана — Максим Топилин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Обсуждение этого вопроса] постоянно движется», — сказал он журналистам после совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в областном правительстве.

По его словам, при принятии окончательного решения важно учесть, что с конца прошлого года отмечается снижение количества рождений.

«Это в среднем по стране по четырем месяцам где-то минус 11–12%. Это очень серьезно. Мы это предполагали, мы это прогнозировали. Я больше скажу, мы прогнозировали, что это произойдет значительно раньше», — отметил Максим Топилин, уточнив, что снижение показателей ожидалось еще 2–3 года назад.

Глава Минтруда РФ также обратил внимание на то, что неоправдавшиеся прогнозы свидетельствуют об эффективности проводимой государством политики.

В числе мер, которые принесли ощутимые результаты, он назвал маткапитал, выделение земельных участков, пособие на третьего ребенка, а также программу создания дополнительных мест в детских садах.
Актуальное
Читайте также
К 2035 году количество женщин репродуктивного возраста снизится в РФ на четверть — министр В Пензенской области ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ прошел в резервный день без сбоев
В краже кабеля из строящегося дома в Земетчинском районе подозреваются подростки Пензенские студенты убрали мусор с территории Мироносицкого кладбища
Необходимо проанализировать лучшие практики ранней помощи детям-инвалидам — Топилин В Пензе две пенсионерки отделались условными сроками за крупное мошенничество
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама