Оптимальная модель продления маткапитала пока не выбрана — Максим Топилин Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Правительство РФ пока не определилось с оптимальной моделью продления материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе визита в Пензу в среду, 21 июня.

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«[Обсуждение этого вопроса] постоянно движется», — сказал он журналистам после совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в областном правительстве.

По его словам, при принятии окончательного решения важно учесть, что с конца прошлого года отмечается снижение количества рождений.

«Это в среднем по стране по четырем месяцам где-то минус 11–12%. Это очень серьезно. Мы это предполагали, мы это прогнозировали. Я больше скажу, мы прогнозировали, что это произойдет значительно раньше», — отметил Максим Топилин, уточнив, что снижение показателей ожидалось еще 2–3 года назад.

Глава Минтруда РФ также обратил внимание на то, что неоправдавшиеся прогнозы свидетельствуют об эффективности проводимой государством политики.

В числе мер, которые принесли ощутимые результаты, он назвал маткапитал, выделение земельных участков, пособие на третьего ребенка, а также программу создания дополнительных мест в детских садах.