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К 2035 году количество женщин репродуктивного возраста снизится в РФ на четверть — министр

22:05 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Количество женщин в возрасте 20–39 лет, согласно прогнозам, снизится в России к 2035 году на 20–25%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе визита в Пензу в среду, 21 июня.

К 2035 году количество женщин репродуктивного возраста снизится в РФ на четверть — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы предлагали и предлагаем меры по поводу того, чтобы стимулировать рождение детей в более раннем возрасте как ни парадоксально это звучит. У нас как раз количество женщин снижается очень сильно в возрасте от 20 до 24–29 лет — там очень серьезное снижение количества рождений. До 2030–2035 года количество женщин в репродуктивном возрасте — с 20 до 39 лет — снизится где-то на 20–25%, то есть на четверть, поэтому мы объективно будем жить в системе некоторых снижений рождений», — пояснил он.

По словам Максима Топилина, в связи с этим стоит задача, связанная с суммарным коэффициентом рождаемости — необходимо добиться, чтобы увеличилось количество детей у одной женщины.

Министр добавил, что для государства важно обеспечить естественный прирост, а не нарастить численность населения за счет миграции, а также необходимо работать над снижением смертности.
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