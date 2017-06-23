В Пензе появится сквер в честь погибших сотрудников правоохранительных органов Общество

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Новый сквер планируется обустроить в Пензе в честь сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил, погибших при исполнении служебного долга.

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Церемония закладки камня, символизирующего начало работ по его созданию, состоялась на пересечении улиц Свердлова и Калинина в пятницу, 23 июня.

С инициативой об увековечивании памяти коллег выступили представители лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области.

Руководитель общественной организации подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто поддержал эту идею.

Как отметил мэр Виктор Кувайцев, хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей и ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины — долг ныне живущих.

«Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное — это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроить сквер планируется в течение 2017 года. Предполагается, что в центре будет установлен памятник, на котором высекут имена погибших при исполнении служебного долга пензенцев.

Проект сквера на данный момент уже разработан.