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Во время учений в аэропорту Пензы потушен «загоревшийся» вертолет

19:34 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Условный пожар потушен в аэропорту Пензы, где, по легенде учений, вертолет Ми-8 из-за отказа двигателя произвел вынужденную посадку, после чего произошел разрыв топливных баков с последующим возгоранием.

Во время учений в аэропорту Пензы потушен «загоревшийся» вертолет

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, к месту происшествия незамедлительно прибыли три единицы техники и 12 человек личного состава ведомственной пожарной охраны аэропорта, а также нештатные аварийно-спасательные формирования — еще пять единиц техники и 23 человека.

Они провели тушение условного пожара и оказали помощь «пострадавшим», находившимся в вертолете.

В ходе учений были отработаны действия штатных и нештатных аварийно-спасательных команд аэропорта Пензы и взаимодействующих структур главного управления МЧС России по региону.

Общая оценка учений — «хорошо».
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