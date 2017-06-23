22:18:02 Пятница, 23 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Двое воспитанников спасского детдома вступили в группы, посвященные тюремной субкультуре

20:22 | 23.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Двое воспитанников детского дома, расположенного в Спасске Пензенской области, которые состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вступили в группы, пропагандирующие тюремную субкультуру и жизнь по воровским понятиям. К такому выводу пришли работники прокуратуры по итогам проведенного мониторинга их личных страниц в одной из соцсетей.

Двое воспитанников спасского детдома вступили в группы, посвященные тюремной субкультуре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее и руководство детдома, и полиция представили противоположные сведения — о том, что якобы воспитанники в группах, прославляющих антиобщественный образ жизни, не замечены.

«По выявленным фактам формального подхода к осуществлению возложенных обязанностей в сфере профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних прокурором района директору спасского детского дома и начальнику отдела МВД России по району внесены представления об устранении нарушений законодательства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время они находятся на рассмотрении.
Актуальное
Читайте также
Более 95% регионов подключены к электронной записи к врачу — Вероника Скворцова Вероника Скворцова высоко оценила внедрение «Бережливой поликлиники» в Пензе
Врачи ведущих федеральных центров России поделятся опытом с коллегами из Пензы В Пензе появится сквер в честь погибших сотрудников правоохранительных органов
В Пензенскую область поступило 25 новых машин скорой помощи Вероника Скворцова обозначила приоритеты в развитии здравоохранения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама