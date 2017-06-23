Двое воспитанников спасского детдома вступили в группы, посвященные тюремной субкультуре Общество

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Двое воспитанников детского дома, расположенного в Спасске Пензенской области, которые состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вступили в группы, пропагандирующие тюремную субкультуру и жизнь по воровским понятиям. К такому выводу пришли работники прокуратуры по итогам проведенного мониторинга их личных страниц в одной из соцсетей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее и руководство детдома, и полиция представили противоположные сведения — о том, что якобы воспитанники в группах, прославляющих антиобщественный образ жизни, не замечены.

«По выявленным фактам формального подхода к осуществлению возложенных обязанностей в сфере профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних прокурором района директору спасского детского дома и начальнику отдела МВД России по району внесены представления об устранении нарушений законодательства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время они находятся на рассмотрении.